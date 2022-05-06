Наркологическая клиника в Санкт-Петербурге

Какие услуги
мы оказываем

Частная наркологическая клиника «Элеана Мед» в Санкт-Петербурге и ее дипломированные специалисты предлагают квалифицированное лечение, диагностику и оказывает анонимные наркологические услуги, такие как:

Алкоголизм

Наркомания

Наркология

Стоимость услуг наркологии

УслугаСтоимость
Первичная консультация по телефону
БЕСПЛАТНО
Консультация психологаот 1500 руб.
Выезд и консультация нарколога на дому
от 2000 руб.
Выезд мотивационной команды (убеждение лечиться)
от 5000 руб.
Сопровождение в стационар клиники
от 10000 руб.
Лечение алкоголизма в стационареот 4000 руб.
Лечение алкоголизма на домуот 4000 руб.
Снятие наркотической ломки
от 4000 руб.
Вывод из запоя на дому
от 2700 руб.
Детоксикация организма
от 3500 руб.
Кодирование от алкоголизмаот 3000 руб.
Плазмаферез при алкоголизмеот 8000 руб.
Ксенонотерапия при алкоголизмеот 9500 руб.
Лечение алкоголизма иглоукалываниемот 3000 руб.

ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
УслугаСтоимость
Консультация и выезд нарколога на домот 2000 руб.
Палата "Эконом"от 4500 руб.
Палата "Комфорт"от 6000 руб.
Палата "VIP" от 7500 руб.
Снятие ломкиот 4500 руб.
Детоксикация от наркотиковот 4500 руб.
УБОД в клиникеот 20000 руб.
Тестирование на наркотикиот 2000 руб.
Кодирование от наркотиковот 30000 руб.
Подшивка Налтрексонаот 30000 руб.
Реабилитация наркозависимых с гарантией (цена за мес.)от 40000 руб.

ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
УслугиСтоимость
Экономот 35000 руб.
Высшей категорииот 50000 руб.
VIPот 100000 руб.
Социальная адаптация
от 30000 руб.
Трудоустройство/обучение
от 30000 руб.
Дополнительные услуги
Выезд врача нарколога и консультация на дому
от 2000 руб.
Сеанс с психологом
от 1500 руб.
Мотивация пройти полный курс реабилитации
от 5000 руб.
Сопровождение в клинику
от 10000 руб.

ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
УслугаСтоимость
Диагностика состоянияБЕСПЛАТНО
Консультация наркологаот 2000 руб.
«Химический блок» от алкоголизмаот 4100 руб.
Кодировка гипноз (стрессовая терапия, метод Довженко)от 7000 руб.
Торпедо инъекцияот 4000 руб.
Кодирование препаратом Аквилонгот 5000 руб.
Кодирование препаратом Алгоминалот 5000 руб.
Кодирование препаратом Вивитролот 28000 руб.
Вшивание Эспераль (12 месяцев)от 5000 руб.
Вшивание Эспераль (24 месяцев)от 8000 руб.
Двойной блок (гарантия от 2 лет)от 9000 руб.
Кодировка при алкоголизме мед. препаратами в/м + психотерапияот 6000 руб.

ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
УслугаСтоимость
Первичная консультация по телефону
БЕСПЛАТНО
Выезд и консультация специалиста на дому
от 2000 руб.
Сеанс с психологом
от 1500 руб.
Групповая психотерапияот 1000 руб.
Мотивация пройти полный курс реабилитации
от 5000 руб.
Сопровождение в клинику
от 10000 руб.
Снятие ломки наркозависимого на домуот 4500 руб.
Снятие наркологической ломки в стационареот 5000 руб.
Экстренное снятие ломки в стационареот 5900 руб.
Детоксикация от наркотического отравленияот 4500 руб.
Ультрабыстрая-опиоидная детоксикация - УБОДот 20000 руб.
Комбинированная детоксикация организмаот 9000 руб.
Кодирование от наркотиковот 30000 руб.
Лечение табачной зависимости (курс)от 3200 руб.
Кодирование от табакокуренияот 9000 руб.
Реабилитация игромана в стационаре
от 35000 руб.
Реабилитация игромана амбулаторно
от 4000 руб./сутки

ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
УслугаСтоимость
Постреабилитационная адаптацияот 30000 руб.
Обучение/трудоустройство
от 30000 руб.
Круглосуточное консультирование по телефону
БЕСПЛАТНО
Психотерапия
БЕСПЛАТНО
Арт-терапия
БЕСПЛАТНО
Группы взаимопомощи
БЕСПЛАТНО
Помощь в восстановлении документов
БЕСПЛАТНО

ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
Алкоголизм
УслугаСтоимость
Первичная консультация по телефону
БЕСПЛАТНО
Консультация психологаот 1500 руб.
Выезд и консультация нарколога на дому
от 2000 руб.
Выезд мотивационной команды (убеждение лечиться)
от 5000 руб.
Сопровождение в стационар клиники
от 10000 руб.
Лечение алкоголизма в стационареот 4000 руб.
Лечение алкоголизма на домуот 4000 руб.
Снятие наркотической ломки
от 4000 руб.
Вывод из запоя на дому
от 2700 руб.
Детоксикация организма
от 3500 руб.
Кодирование от алкоголизмаот 3000 руб.
Плазмаферез при алкоголизмеот 8000 руб.
Ксенонотерапия при алкоголизмеот 9500 руб.
Лечение алкоголизма иглоукалываниемот 3000 руб.

ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
Наркомания
УслугаСтоимость
Консультация и выезд нарколога на домот 2000 руб.
Палата "Эконом"от 4500 руб.
Палата "Комфорт"от 6000 руб.
Палата "VIP" от 7500 руб.
Снятие ломкиот 4500 руб.
Детоксикация от наркотиковот 4500 руб.
УБОД в клиникеот 20000 руб.
Тестирование на наркотикиот 2000 руб.
Кодирование от наркотиковот 30000 руб.
Подшивка Налтрексонаот 30000 руб.
Реабилитация наркозависимых с гарантией (цена за мес.)от 40000 руб.

ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
Реабилитация
УслугиСтоимость
Экономот 35000 руб.
Высшей категорииот 50000 руб.
VIPот 100000 руб.
Социальная адаптация
от 30000 руб.
Трудоустройство/обучение
от 30000 руб.
Дополнительные услуги
Выезд врача нарколога и консультация на дому
от 2000 руб.
Сеанс с психологом
от 1500 руб.
Мотивация пройти полный курс реабилитации
от 5000 руб.
Сопровождение в клинику
от 10000 руб.

ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
Кодирование алкоголизма
УслугаСтоимость
Диагностика состоянияБЕСПЛАТНО
Консультация наркологаот 2000 руб.
«Химический блок» от алкоголизмаот 4100 руб.
Кодировка гипноз (стрессовая терапия, метод Довженко)от 7000 руб.
Торпедо инъекцияот 4000 руб.
Кодирование препаратом Аквилонгот 5000 руб.
Кодирование препаратом Алгоминалот 5000 руб.
Кодирование препаратом Вивитролот 28000 руб.
Вшивание Эспераль (12 месяцев)от 5000 руб.
Вшивание Эспераль (24 месяцев)от 8000 руб.
Двойной блок (гарантия от 2 лет)от 9000 руб.
Кодировка при алкоголизме мед. препаратами в/м + психотерапияот 6000 руб.

ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
Наркология
УслугаСтоимость
Первичная консультация по телефону
БЕСПЛАТНО
Выезд и консультация специалиста на дому
от 2000 руб.
Сеанс с психологом
от 1500 руб.
Групповая психотерапияот 1000 руб.
Мотивация пройти полный курс реабилитации
от 5000 руб.
Сопровождение в клинику
от 10000 руб.
Снятие ломки наркозависимого на домуот 4500 руб.
Снятие наркологической ломки в стационареот 5000 руб.
Экстренное снятие ломки в стационареот 5900 руб.
Детоксикация от наркотического отравленияот 4500 руб.
Ультрабыстрая-опиоидная детоксикация - УБОДот 20000 руб.
Комбинированная детоксикация организмаот 9000 руб.
Кодирование от наркотиковот 30000 руб.
Лечение табачной зависимости (курс)от 3200 руб.
Кодирование от табакокуренияот 9000 руб.
Реабилитация игромана в стационаре
от 35000 руб.
Реабилитация игромана амбулаторно
от 4000 руб./сутки

ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
Адаптация
УслугаСтоимость
Постреабилитационная адаптацияот 30000 руб.
Обучение/трудоустройство
от 30000 руб.
Круглосуточное консультирование по телефону
БЕСПЛАТНО
Психотерапия
БЕСПЛАТНО
Арт-терапия
БЕСПЛАТНО
Группы взаимопомощи
БЕСПЛАТНО
Помощь в восстановлении документов
БЕСПЛАТНО

ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ

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    Наркологическая клиника в Санкт-Петербурге
    «Элеана Мед»

    Хорошая и современная анонимная наркологическая частная клиника «Элеана Мед» в Санкт-Петербурге является специализированным медицинским центром наркологии. У нас предоставляется опытными и квалифицированными врачами-наркологами по демократичной цене широкий перечень качественных терапевтических и реабилитационных услуг по устранению пагубных пристрастий в условиях стационара или с оказанием помощи на дому у пациента.

    По адресу платной наркологической клиники «Элеана Мед» все виды услуг оказываются только квалифицированные и опытные специалисты с применением персонального подхода к каждому пациенту. Наряду с этим, мы имеем все необходимые лицензии и сертификаты на осуществление своей профессиональной деятельности. А также у нас достойная репутация и большое количество положительных отзывов от зависимых граждан и их родственников, ознакомиться с которыми вы можете на сайте нашей недорогой наркологической клиники в Санкт-Петербурге.

    Подробней

    Какова стоимость лечения зависимостей в Санкт-Петербурге

    Цена лечения и оказания услуг в области наркологии является немаловажным фактором при выборе соответствующей наркоклиники. И в отношении данного вопроса можно выделить, что круглосуточная наркологическая клиника «Элеана Мед» использует в своей профессиональной деятельности демократичную ценовую политику, ориентированную на оказание помощи гражданам с различным материальным положением и уровнем достатка.

    Все наши расценки доступные и обоснованные, а также для каждого клиента точная стоимость проводимых мероприятий будет определяться персонально в зависимости от особенностей конкретной ситуации. А для получения более детальной информации вы можете воспользоваться звонком по номеру телефона наркоклиники в Санкт-Петербурге для получения бесплатной консультации.

    Ещё одним существенным преимуществом обращения к нам выступает соблюдением принципов анонимности и конфиденциальности, в соответствии с использованием которых ваше обращение к нам останется тайным. И мы не ставим своих клиентов на диспансерный учёт. Поэтому обращайтесь к нам прямо сейчас, и мы поможем вам справиться с опасным пристрастием.

    Какие услуги можно получить в частной наркологической клинике в Санкт-Петербурге «Элеана Мед»

    • Лечение наркомании — совокупность медикаментозных и психотерапевтических программ для устранения тяги к наркотикам навсегда.
    • Лечение алкоголизма — совокупность последовательных мер по устранению тяги к алкоголю и восстановления, ослабленного в ходе пьянства организма.
    • Реабилитация наркозависимых — программа восстановления наркозависимых граждан, помогающая им вернуться в социум и устранить последующие риски срывов.
    • Вывод из запоя на дому — процедура установки внутривенной капельницы для отрезвления алкоголика и улучшения его самочувствия.
    • Вызов нарколога на дом — срочный приезд доктора на дом для оказания экстренной медицинской помощи при сильном ухудшении самочувствия с целью устранения негативных последствий зависимостей.
    • Кодирование от алкоголизма — процесс медикаментозного или психотерапевтического воздействия для устранения нездорового пристрастия к алкоголю на какой-либо срок.

    Какие выделяются особенности оказания экстренной помощи в лучшей наркологической клинике в Санкт-Петербурге

    В условиях нашей современной наркоклиники «Элеана Мед» опытные и квалифицированные специалисты готовы круглосуточно оказывать своим пациентам все необходимые виды медицинской помощи для устранения пагубной тяги или негативных последствий её развития. Обратиться к нам за такой помощью можно в любое удобное для вас время с составлением заявки на нашем сайте или при совершении звонка по номеру телефона горячей линии.

    Большая часть наших услуг оказывается в условиях уютного стационара, но определённые виды помощи могут выполняться и на дому с оперативным выездом нарколога. Это необходимо при сильном ухудшении состояния здоровья. И в ходе осуществления таких мероприятий применяются принципы анонимности и конфиденциальности, в соответствии с этим ваше обращение сохранится втайне.

    Современная наркологическая клиника «Элеана Мед» в Санкт-Петербурге оказывает своим пациентам недорого и качественно широкий перечень услуг по лечению наркомании, алкоголизма и иных зависимостей с гарантией получения успешных результатов.

    Как начать лечение?

    Позвоните и уточните
    свою проблему

    Выезд нарколога или
    посещение стационара

    Осмотр специалиста
    и оказание услуги

    Врач

    Составляем план
    лечения и обследования

    Предоставим консультацию
    психиатра-нарколога

    Врачи нашей клиники

    Волков Сергей Анатолиевич

    Главный врач

    Родионов Максим Геннадиевич

    Старший реабилитации

    Степовик Инга Сергеевна

    Психиатр-нарколог

    Перфилов Николай Максимович

    Врач-нарколог

    Ревенко Оксана Павловна

    Врач-психиатр

    Жирков Кирилл Владимирович

    Врач-психиатр

    Голдина Ольга Викторовна

    Токсиколог

    Ганичева Анна Сергеевна

    Реаниматолог

    Кулемин Антон Викторович

    Выездной фельдшер

    Горелов Павел Михайлович

    Нейропсихолог

    Кудинова Ольга Владимировна

    Главная медсестра

    Чепель Виктория Сергеевна

    Врач-нарколог

    Госпитализация в стационар

    Эконом

    Палата «Эконом»

    4500 руб. / сутки

    Уютная 4-местная палата со всей
    необходимой мебелью, в котором могут
    разместиться три или четыре человека.
    В палате есть все необходимое
    для комфортного пребывания.

     

      Наблюдение

      Медикаменты

      3-х разовое питание

    Стандарт

    Палата «Стандарт»

    7000 руб. / сутки

    Комфортабельная 2-местная палата
    c удобной современной мебелью.
    В номере есть все необходимое для комфортного пребывания;
    санузел, ЖК-телевизором, спутниковое ТВ, кондиционер, WI-FI.

     

      Прикрепленный психиатр

      Наблюдение

      Медикаменты

      3-х разовое питание + полдник

    Вип

    Палата «Вип»

    10000 руб. / сутки

    Личная однокомнатная палата c выходом на балкон
    с которого открывается вид на озеро.
    В номере есть все необходимое для комфортного пребывания;
    санузел в палате, банные принадлежности, фен, ЖК-телевизором,
    холодильник, спутниковое ТВ, кондиционер, WI-FI.

      Прикрепленный психиатр

      Наблюдение

      Медикаменты

      Индивидуальное меню + фрукты

    Наша деятельность полностью
    легальна и законна

    Регистрационный номер лицензии: ЛО-78-01-010715;
    Номер и дата приказа лицензирующего органа: № 690-п от 25.03.2020.
    Полное наименование — Общество с ограниченной
    ответственностью «Медицинский Центр Кристал»
    ИНН — 7811740190 | ОГРН — 1197847227093

    Посмотреть лицензию

    Как выбрать, где лучше лечиться?

    В стационаре

    • Если у человека происходило длительное употребление,
      имеется сильная интоксикация организма
    • Возраст пациента более 65 лет
    • Имеются хронические заболевания: Астма, гепатит,
      сахарный диабет и т.д.
    • Нет возможности лечиться на дому

    На дому

    • Не длительная интоксикация, до 2х недель
    • Нужна срочная помощь, прямо сейчас
    • Нет возможности приехать в клинику
    • Ограничены финансовые возможности
    • Трансфер в наркологическую клинику
      при необходимости 24/7

    Консультация врача нарколога

    Не тяните, обратитесь к специалисту за квалифицированной помощью

    Оформить заявку

    8 (812) 409-43-18
    8 (999) 009-53-14

    Филиалы нашей клиники

    Санкт-Петербург,
    ул. Губина, 16

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Балтийская

    Санкт-Петербург,
    ул. Торжковская, 5

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Черная речка

    Санкт-Петербург,
    ул. Большая Морская, 15

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Адмиралтейская

    Санкт-Петербург,
    ул. Решетникова, 14

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Парк Победы

    Санкт-Петербург,
    ул. Кубинская, 75к1

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Ленинский проспект

    Санкт-Петербург,
    ул. Салова, 56

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Бухарестская

    Санкт-Петербург,
    ул. Варшавская, 9к1

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Электросила

    Санкт-Петербург,
    ул. Краснопутиловская, 69

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Автово

    Санкт-Петербург,
    ул. Ташкентская, 1

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Московские ворота

    Санкт-Петербург,
    ул. Софийская, 14

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Международная

    Санкт-Петербург,
    ул. Кузнецовская, 21

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Московская

    Санкт-Петербург,
    ул. Ефимова, 4А

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Спасская

    Санкт-Петербург,
    ул. Балтийская, 51

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Нарвская

    Санкт-Петербург,
    ул. Портовая, 15Б

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Кировский завод

    Санкт-Петербург,
    ул. Орджоникидзе, 42Б

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Звёздная

    Санкт-Петербург,
    ул. Бухарестская, 1

      Пн-Вс: 9:00 — 21:00

      Волковская

    Отзывы о нашей работе

    Оксана Свиридова, Санкт-Петербург

    Моя двоюродная сестра подсела на наркотики. Узнали мы об этом не сразу, поначалу долго не могли понять причину изменения в поведении. У неё возникали резкие перепады настроения, появилась нехарактерная агрессия, а также появились беспричинные большие денежные траты и проблемы с финансами. И вскоре она призналась, что подсекла на наркотики и не может без них больше жить. Путём долгих убеждений мне удалось уговорить её пройти лечение от наркомании. И для этого мы поехали в стационар клиники «Элеана Мед». Доктора провели обследование и составили лечение. Спустя полгода сестра смога полностью вылечиться и освободится от наркотической зависимости.

    Антон Антонов, Санкт-Петербург

    Наша маленькая дочка всегда была замечательным ребёнком. А по мере взросления она имела неплохие успехи в учёбе, спортивных занятиях, активно занималась танцами и выступала. Но ближе к окончанию школы она связалась с дурной компанией, благодаря которой подсела на спайсовые наркотики. И узнав об этом, мы с женой сразу наши в интернете хорошую наркологическую клинику «Элеана Мед», куда и обратились за помощью. Особенно порадовала, что врачи работают с несовершеннолетними и не только лечат, но и оказывают психологическую поддержку. Доктора прошла полный курс лечения и реабилитационного восстановления, а так же доктора помогли ей преодолеть все психологические проблемы и комфортно вернуться в прежнее общество.

    Нина Страхова, Санкт-Петербург

    Моё детство прошло в неблагополучной семье с пьющими и бедными родители, часто я видела избиения матери, а потом отец стал бить и меня с сестрой. Видя такую модель поведения, я тоже стала рано пить и курить. А вот сестра, наоборот, стремилась всеми силами выйти из такого положения, старалась хорошо учиться и получить достойное образование. Я еле-еле окончила школу и к тому моменту имела серьёзные проблемы с алкоголем. И моя сестра буквально заставила меня пройти профессиональное лечение женского алкоголизма, для которого мы обратились в клинику «Элеана Мед». Врачи помогли мне не только справиться с зависимостью, но и осознать свою жизнь, изменить ей.

    Станислав Озаренко, Санкт-Петербург

    Мои родители любили друг друга со школьных времён, рано поженились и всегда любили друг друга. Но однажды маму попала в серьёзную автомобильную катастрофу и не смогла выжить. В этот момент отец утратил смысл жизни и единственным утешением для него стал алкоголь. За несколько месяцев он изменился до неузнаваемости, но никаких проблем со спиртным у себя не признавал. Я не мог смотреть на это спокойно и вызвал на дом нарколога из клиники «Элеана Мед». Благодаря методу интервенции, доктор смог получить от папы согласие на лечение и госпитализировал его в стационар. Спустя несколько месяцев папа вернулся домой абсолютно свободным от спиртного, он вновь приобрёл вкус жизни и больше не пьёт.