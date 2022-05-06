Наркологическая клиника в Санкт-Петербурге

Частная наркологическая клиника «Элеана Мед» в Санкт-Петербурге и ее дипломированные специалисты предлагают квалифицированное лечение, диагностику и оказывает анонимные наркологические услуги, такие как:
Какие услуги
мы оказываем
Алкоголизм
- Лечение алкоголизма
- Кодирование от алкоголизма
- Кодирование Аквилонгом
- Кодирование Алгоминалом
- Кодирование Вивитролом
- Вшивание ампулы
- Вшивание Эспераль
- Кодирование «двойным блоком»
- Лазерное кодирование
- Метод Довженко
- Кодирование от алкоголизма на дому
- Подшивка от алкоголизма
- Кодирование уколом
- Вывод из запоя на дому
- Вывод из запоя в клинике
- Лечение запоя
- Детоксикация от алкоголя
- Женский алкоголизм
- Пивной алкоголизм
- Хронический алкоголизм
- Лечение алкоголизма на дому
- Лечение от алкоголизма в клинике
Наркомания
- Лечение наркомании
- Детоксикация от наркотиков
- Капельница от наркотиков
- Кодирование от наркомании
- Лечение от амфетамина
- Лечение от бутирата
- Лечение от гашиша
- Лечение от героина
- Лечение от кодеина
- Лечение от кокаина
- Лечение от лирики
- Лечение от марихуаны
- Лечение от метадона
- Лечение от метамфетамина
- Лечение от мефедрона
- Лечение от соли
- Лечение от спайса
- Лечение от эфедрина
- Подшивка Налтрексона
- Снятие ломки
- Процедура УБОД
- Тестирование на наркотики
Наркология
- Наркология 24/7
- Наркологическая помощь
- Наркологическая помощь на дому
- Вызов нарколога на дом
- Кодировка от алкоголя
- Выведение из запоя
- Консультация нарколога
- Наркологическая скорая
- Наркологический центр
- Областной диспансер
- Мотивация на лечение
- Лечение игромании
- Лечение токсикомании
- Реабилитационный центр
- Социальная адаптация
- Процедура плазмаферез
- Алкогольная интоксикация
- Реабилитация алкоголиков
- Реабилитация наркозависимых
- Капельница от запоя
- Виды наркотиков
- Признаки употребления
Стоимость услуг наркологии
|Услуга
|Стоимость
|Первичная консультация по телефону
|БЕСПЛАТНО
|Консультация психолога
|от 1500 руб.
|Выезд и консультация нарколога на дому
|от 2000 руб.
|Выезд мотивационной команды (убеждение лечиться)
|от 5000 руб.
|Сопровождение в стационар клиники
|от 10000 руб.
|Лечение алкоголизма в стационаре
|от 4000 руб.
|Лечение алкоголизма на дому
|от 4000 руб.
|Снятие наркотической ломки
|от 4000 руб.
|Вывод из запоя на дому
|от 2700 руб.
|Детоксикация организма
|от 3500 руб.
|Кодирование от алкоголизма
|от 3000 руб.
|Плазмаферез при алкоголизме
|от 8000 руб.
|Ксенонотерапия при алкоголизме
|от 9500 руб.
|Лечение алкоголизма иглоукалыванием
|от 3000 руб.
|
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
|Услуга
|Стоимость
|Консультация и выезд нарколога на дом
|от 2000 руб.
|Палата "Эконом"
|от 4500 руб.
|Палата "Комфорт"
|от 6000 руб.
|Палата "VIP"
|от 7500 руб.
|Снятие ломки
|от 4500 руб.
|Детоксикация от наркотиков
|от 4500 руб.
|УБОД в клинике
|от 20000 руб.
|Тестирование на наркотики
|от 2000 руб.
|Кодирование от наркотиков
|от 30000 руб.
|Подшивка Налтрексона
|от 30000 руб.
|Реабилитация наркозависимых с гарантией (цена за мес.)
|от 40000 руб.
|
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
|Услуги
|Стоимость
|Эконом
|от 35000 руб.
|Высшей категории
|от 50000 руб.
|VIP
|от 100000 руб.
|Социальная адаптация
|от 30000 руб.
|Трудоустройство/обучение
|от 30000 руб.
|Дополнительные услуги
|Выезд врача нарколога и консультация на дому
|от 2000 руб.
|Сеанс с психологом
|от 1500 руб.
|Мотивация пройти полный курс реабилитации
|от 5000 руб.
|Сопровождение в клинику
|от 10000 руб.
|
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
|Услуга
|Стоимость
|Диагностика состояния
|БЕСПЛАТНО
|Консультация нарколога
|от 2000 руб.
|«Химический блок» от алкоголизма
|от 4100 руб.
|Кодировка гипноз (стрессовая терапия, метод Довженко)
|от 7000 руб.
|Торпедо инъекция
|от 4000 руб.
|Кодирование препаратом Аквилонг
|от 5000 руб.
|Кодирование препаратом Алгоминал
|от 5000 руб.
|Кодирование препаратом Вивитрол
|от 28000 руб.
|Вшивание Эспераль (12 месяцев)
|от 5000 руб.
|Вшивание Эспераль (24 месяцев)
|от 8000 руб.
|Двойной блок (гарантия от 2 лет)
|от 9000 руб.
|Кодировка при алкоголизме мед. препаратами в/м + психотерапия
|от 6000 руб.
|
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
|Услуга
|Стоимость
|Первичная консультация по телефону
|БЕСПЛАТНО
|Выезд и консультация специалиста на дому
|от 2000 руб.
|Сеанс с психологом
|от 1500 руб.
|Групповая психотерапия
|от 1000 руб.
|Мотивация пройти полный курс реабилитации
|от 5000 руб.
|Сопровождение в клинику
|от 10000 руб.
|Снятие ломки наркозависимого на дому
|от 4500 руб.
|Снятие наркологической ломки в стационаре
|от 5000 руб.
|Экстренное снятие ломки в стационаре
|от 5900 руб.
|Детоксикация от наркотического отравления
|от 4500 руб.
|Ультрабыстрая-опиоидная детоксикация - УБОД
|от 20000 руб.
|Комбинированная детоксикация организма
|от 9000 руб.
|Кодирование от наркотиков
|от 30000 руб.
|Лечение табачной зависимости (курс)
|от 3200 руб.
|Кодирование от табакокурения
|от 9000 руб.
|Реабилитация игромана в стационаре
|от 35000 руб.
|Реабилитация игромана амбулаторно
|от 4000 руб./сутки
|
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
|Услуга
|Стоимость
|Постреабилитационная адаптация
|от 30000 руб.
|Обучение/трудоустройство
|от 30000 руб.
|Круглосуточное консультирование по телефону
|БЕСПЛАТНО
|Психотерапия
|БЕСПЛАТНО
|Арт-терапия
|БЕСПЛАТНО
|Группы взаимопомощи
|БЕСПЛАТНО
|Помощь в восстановлении документов
|БЕСПЛАТНО
|
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
- Алкоголизм
-
Услуга Стоимость Первичная консультация по телефону
БЕСПЛАТНО Консультация психолога от 1500 руб. Выезд и консультация нарколога на дому
от 2000 руб. Выезд мотивационной команды (убеждение лечиться)
от 5000 руб. Сопровождение в стационар клиники
от 10000 руб. Лечение алкоголизма в стационаре от 4000 руб. Лечение алкоголизма на дому от 4000 руб. Снятие наркотической ломки
от 4000 руб. Вывод из запоя на дому
от 2700 руб. Детоксикация организма
от 3500 руб. Кодирование от алкоголизма от 3000 руб. Плазмаферез при алкоголизме от 8000 руб. Ксенонотерапия при алкоголизме от 9500 руб. Лечение алкоголизма иглоукалыванием от 3000 руб.
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
- Наркомания
-
Услуга Стоимость Консультация и выезд нарколога на дом от 2000 руб. Палата "Эконом" от 4500 руб. Палата "Комфорт" от 6000 руб. Палата "VIP" от 7500 руб. Снятие ломки от 4500 руб. Детоксикация от наркотиков от 4500 руб. УБОД в клинике от 20000 руб. Тестирование на наркотики от 2000 руб. Кодирование от наркотиков от 30000 руб. Подшивка Налтрексона от 30000 руб. Реабилитация наркозависимых с гарантией (цена за мес.) от 40000 руб.
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
- Реабилитация
-
Услуги Стоимость Эконом от 35000 руб. Высшей категории от 50000 руб. VIP от 100000 руб. Социальная адаптация
от 30000 руб. Трудоустройство/обучение
от 30000 руб. Дополнительные услуги Выезд врача нарколога и консультация на дому
от 2000 руб. Сеанс с психологом
от 1500 руб. Мотивация пройти полный курс реабилитации
от 5000 руб. Сопровождение в клинику
от 10000 руб.
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
- Кодирование алкоголизма
-
Услуга Стоимость Диагностика состояния БЕСПЛАТНО Консультация нарколога от 2000 руб. «Химический блок» от алкоголизма от 4100 руб. Кодировка гипноз (стрессовая терапия, метод Довженко) от 7000 руб. Торпедо инъекция от 4000 руб. Кодирование препаратом Аквилонг от 5000 руб. Кодирование препаратом Алгоминал от 5000 руб. Кодирование препаратом Вивитрол от 28000 руб. Вшивание Эспераль (12 месяцев) от 5000 руб. Вшивание Эспераль (24 месяцев) от 8000 руб. Двойной блок (гарантия от 2 лет) от 9000 руб. Кодировка при алкоголизме мед. препаратами в/м + психотерапия от 6000 руб.
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
- Наркология
-
Услуга Стоимость Первичная консультация по телефону
БЕСПЛАТНО Выезд и консультация специалиста на дому
от 2000 руб. Сеанс с психологом
от 1500 руб. Групповая психотерапия от 1000 руб. Мотивация пройти полный курс реабилитации
от 5000 руб. Сопровождение в клинику
от 10000 руб. Снятие ломки наркозависимого на дому от 4500 руб. Снятие наркологической ломки в стационаре от 5000 руб. Экстренное снятие ломки в стационаре от 5900 руб. Детоксикация от наркотического отравления от 4500 руб. Ультрабыстрая-опиоидная детоксикация - УБОД от 20000 руб. Комбинированная детоксикация организма от 9000 руб. Кодирование от наркотиков от 30000 руб. Лечение табачной зависимости (курс) от 3200 руб. Кодирование от табакокурения от 9000 руб. Реабилитация игромана в стационаре
от 35000 руб. Реабилитация игромана амбулаторно
от 4000 руб./сутки
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
- Адаптация
-
Услуга Стоимость Постреабилитационная адаптация от 30000 руб. Обучение/трудоустройство
от 30000 руб. Круглосуточное консультирование по телефону
БЕСПЛАТНО Психотерапия
БЕСПЛАТНО Арт-терапия
БЕСПЛАТНО Группы взаимопомощи
БЕСПЛАТНО Помощь в восстановлении документов
БЕСПЛАТНО
ПОЛНЫЙ ПРАЙС И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
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Наркологическая клиника в Санкт-Петербурге
«Элеана Мед»
Хорошая и современная анонимная наркологическая частная клиника «Элеана Мед» в Санкт-Петербурге является специализированным медицинским центром наркологии. У нас предоставляется опытными и квалифицированными врачами-наркологами по демократичной цене широкий перечень качественных терапевтических и реабилитационных услуг по устранению пагубных пристрастий в условиях стационара или с оказанием помощи на дому у пациента.
По адресу платной наркологической клиники «Элеана Мед» все виды услуг оказываются только квалифицированные и опытные специалисты с применением персонального подхода к каждому пациенту. Наряду с этим, мы имеем все необходимые лицензии и сертификаты на осуществление своей профессиональной деятельности. А также у нас достойная репутация и большое количество положительных отзывов от зависимых граждан и их родственников, ознакомиться с которыми вы можете на сайте нашей недорогой наркологической клиники в Санкт-Петербурге.
Подробней
Какова стоимость лечения зависимостей в Санкт-Петербурге
Цена лечения и оказания услуг в области наркологии является немаловажным фактором при выборе соответствующей наркоклиники. И в отношении данного вопроса можно выделить, что круглосуточная наркологическая клиника «Элеана Мед» использует в своей профессиональной деятельности демократичную ценовую политику, ориентированную на оказание помощи гражданам с различным материальным положением и уровнем достатка.
Все наши расценки доступные и обоснованные, а также для каждого клиента точная стоимость проводимых мероприятий будет определяться персонально в зависимости от особенностей конкретной ситуации. А для получения более детальной информации вы можете воспользоваться звонком по номеру телефона наркоклиники в Санкт-Петербурге для получения бесплатной консультации.
Ещё одним существенным преимуществом обращения к нам выступает соблюдением принципов анонимности и конфиденциальности, в соответствии с использованием которых ваше обращение к нам останется тайным. И мы не ставим своих клиентов на диспансерный учёт. Поэтому обращайтесь к нам прямо сейчас, и мы поможем вам справиться с опасным пристрастием.
Какие услуги можно получить в частной наркологической клинике в Санкт-Петербурге «Элеана Мед»
- Лечение наркомании — совокупность медикаментозных и психотерапевтических программ для устранения тяги к наркотикам навсегда.
- Лечение алкоголизма — совокупность последовательных мер по устранению тяги к алкоголю и восстановления, ослабленного в ходе пьянства организма.
- Реабилитация наркозависимых — программа восстановления наркозависимых граждан, помогающая им вернуться в социум и устранить последующие риски срывов.
- Вывод из запоя на дому — процедура установки внутривенной капельницы для отрезвления алкоголика и улучшения его самочувствия.
- Вызов нарколога на дом — срочный приезд доктора на дом для оказания экстренной медицинской помощи при сильном ухудшении самочувствия с целью устранения негативных последствий зависимостей.
- Кодирование от алкоголизма — процесс медикаментозного или психотерапевтического воздействия для устранения нездорового пристрастия к алкоголю на какой-либо срок.
Какие выделяются особенности оказания экстренной помощи в лучшей наркологической клинике в Санкт-Петербурге
В условиях нашей современной наркоклиники «Элеана Мед» опытные и квалифицированные специалисты готовы круглосуточно оказывать своим пациентам все необходимые виды медицинской помощи для устранения пагубной тяги или негативных последствий её развития. Обратиться к нам за такой помощью можно в любое удобное для вас время с составлением заявки на нашем сайте или при совершении звонка по номеру телефона горячей линии.
Большая часть наших услуг оказывается в условиях уютного стационара, но определённые виды помощи могут выполняться и на дому с оперативным выездом нарколога. Это необходимо при сильном ухудшении состояния здоровья. И в ходе осуществления таких мероприятий применяются принципы анонимности и конфиденциальности, в соответствии с этим ваше обращение сохранится втайне.
Современная наркологическая клиника «Элеана Мед» в Санкт-Петербурге оказывает своим пациентам недорого и качественно широкий перечень услуг по лечению наркомании, алкоголизма и иных зависимостей с гарантией получения успешных результатов.
Как начать лечение?
Позвоните и уточните
свою проблему
Выезд нарколога или
посещение стационара
Осмотр специалиста
и оказание услуги
Составляем план
лечения и обследования
Предоставим консультацию
психиатра-нарколога
Врачи нашей клиники
Госпитализация в стационар
Палата «Эконом»
4500 руб. / сутки
Уютная 4-местная палата со всей
необходимой мебелью, в котором могут
разместиться три или четыре человека.
В палате есть все необходимое
для комфортного пребывания.
Наблюдение
Медикаменты
3-х разовое питание
Палата «Стандарт»
7000 руб. / сутки
Комфортабельная 2-местная палата
c удобной современной мебелью.
В номере есть все необходимое для комфортного пребывания;
санузел, ЖК-телевизором, спутниковое ТВ, кондиционер, WI-FI.
Прикрепленный психиатр
Наблюдение
Медикаменты
3-х разовое питание + полдник
Палата «Вип»
10000 руб. / сутки
Личная однокомнатная палата c выходом на балкон
с которого открывается вид на озеро.
В номере есть все необходимое для комфортного пребывания;
санузел в палате, банные принадлежности, фен, ЖК-телевизором,
холодильник, спутниковое ТВ, кондиционер, WI-FI.
Прикрепленный психиатр
Наблюдение
Медикаменты
Индивидуальное меню + фрукты
Наша деятельность полностью
легальна и законна
Регистрационный номер лицензии: ЛО-78-01-010715;
Номер и дата приказа лицензирующего органа: № 690-п от 25.03.2020.
Полное наименование — Общество с ограниченной
ответственностью «Медицинский Центр Кристал»
ИНН — 7811740190 | ОГРН — 1197847227093
Как выбрать, где лучше лечиться?
В стационаре
- Если у человека происходило длительное употребление,
имеется сильная интоксикация организма
- Возраст пациента более 65 лет
- Имеются хронические заболевания: Астма, гепатит,
сахарный диабет и т.д.
- Нет возможности лечиться на дому
На дому
- Не длительная интоксикация, до 2х недель
- Нужна срочная помощь, прямо сейчас
- Нет возможности приехать в клинику
- Ограничены финансовые возможности
- Трансфер в наркологическую клинику
при необходимости 24/7
Консультация врача нарколога
Не тяните, обратитесь к специалисту за квалифицированной помощью
Филиалы нашей клиники
Отзывы о нашей работе
Моя двоюродная сестра подсела на наркотики. Узнали мы об этом не сразу, поначалу долго не могли понять причину изменения в поведении. У неё возникали резкие перепады настроения, появилась нехарактерная агрессия, а также появились беспричинные большие денежные траты и проблемы с финансами. И вскоре она призналась, что подсекла на наркотики и не может без них больше жить. Путём долгих убеждений мне удалось уговорить её пройти лечение от наркомании. И для этого мы поехали в стационар клиники «Элеана Мед». Доктора провели обследование и составили лечение. Спустя полгода сестра смога полностью вылечиться и освободится от наркотической зависимости.
Наша маленькая дочка всегда была замечательным ребёнком. А по мере взросления она имела неплохие успехи в учёбе, спортивных занятиях, активно занималась танцами и выступала. Но ближе к окончанию школы она связалась с дурной компанией, благодаря которой подсела на спайсовые наркотики. И узнав об этом, мы с женой сразу наши в интернете хорошую наркологическую клинику «Элеана Мед», куда и обратились за помощью. Особенно порадовала, что врачи работают с несовершеннолетними и не только лечат, но и оказывают психологическую поддержку. Доктора прошла полный курс лечения и реабилитационного восстановления, а так же доктора помогли ей преодолеть все психологические проблемы и комфортно вернуться в прежнее общество.
Моё детство прошло в неблагополучной семье с пьющими и бедными родители, часто я видела избиения матери, а потом отец стал бить и меня с сестрой. Видя такую модель поведения, я тоже стала рано пить и курить. А вот сестра, наоборот, стремилась всеми силами выйти из такого положения, старалась хорошо учиться и получить достойное образование. Я еле-еле окончила школу и к тому моменту имела серьёзные проблемы с алкоголем. И моя сестра буквально заставила меня пройти профессиональное лечение женского алкоголизма, для которого мы обратились в клинику «Элеана Мед». Врачи помогли мне не только справиться с зависимостью, но и осознать свою жизнь, изменить ей.
Мои родители любили друг друга со школьных времён, рано поженились и всегда любили друг друга. Но однажды маму попала в серьёзную автомобильную катастрофу и не смогла выжить. В этот момент отец утратил смысл жизни и единственным утешением для него стал алкоголь. За несколько месяцев он изменился до неузнаваемости, но никаких проблем со спиртным у себя не признавал. Я не мог смотреть на это спокойно и вызвал на дом нарколога из клиники «Элеана Мед». Благодаря методу интервенции, доктор смог получить от папы согласие на лечение и госпитализировал его в стационар. Спустя несколько месяцев папа вернулся домой абсолютно свободным от спиртного, он вновь приобрёл вкус жизни и больше не пьёт.